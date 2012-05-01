Испания предлагает провести украинскую часть Евро у себя

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на испанскую радиостанцию «Онда Серо».

В Европе все чаще звучат призывы бойкотировать игры Евро-2012, которые пройдут в Украине. В правительстве Германии дали понять, что канцлер Ангела Меркель может отказаться от посещения Украины во время чемпионата в зависимости от дальнейшей судьбы экс-премьера Юлии Тимошенко.

Кроме того, накануне стало известно, что и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен бойкотировать матчи и любые мероприятия чемпионата Европы на территории Украины.

Решение ехать или не ехать на Евро-2012 в Украину должно остаться за политиками, но требовать переноса игр невозможно, ибо это является нарушением одного из основных постулатов УЕФА. А конкретно ст. 2 п. b и h Статутов, в которых говорится о невмешательстве политиков в деятельность этой организации и защите интересов всех членов УЕФА вне зависимости от их политической, расовой или религиозной принадлежности.

Накануне операционный директор Евро-2012 в УЕФА Мартин Кален исключил возможность переноса матчей, однако отметил, если в какой-либо стране становится очевидной невозможность проведения первенства, то "существует только один выход - задуматься о переносе турнира на другой год".