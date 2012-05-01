Дочь Тимошенко не видит вариантов, кроме лечения матери за рубежом

Об этом заявила в Вене агентству «Рейтер» ее дочь Евгения Тимошенко, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Е.Тимошенко, два дня назад посетила мать в ее камере. "Мама очень слаба, ее физическое состояние ухудшилось. После состоявшегося нападения на нее боли в спине усилились, - отметила Е.Тимошенко. – Она почти не встает и в основном находится без движения, так как в дополнение ко всему ослабла из-за объявленной голодовки".

"Мы надеемся, что в ближайшее время произойдут изменения режима в подходе к политическим заключенным и моя мать сможет закончить голодовку", - отметила Е.Тимошенко.

Она заявила, что ее матери, отбывающей семилетний тюремный срок, срочно необходимо лечение за рубежом. "Это - единственный из возможных вариантов", - подчеркнула Е.Тимошенко.