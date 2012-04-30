ФРГ: Визиты Меркель в Украину будут зависеть от судьбы Тимошенко
21:08, 30 апреля 2012Политика
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Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину во время Евро-2012 будет зависеть от судьбы заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Об этом агентству Reuters сообщил пресс-секретарь правительства Германии Георг Штрайтер в понедельник.
«Пока нет конкретных планов визита Меркель в Украину. Любой визит будет зависеть от судьбы Тимошенко и от верховенства права в Украине», - отметил спикер.
Как сообщал УНИАН, ранее немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на свои источники сообщал, что А.Меркель заявила, что не посетит Украину, если к началу футбольного турнира Ю.Тимошенко все еще будет находиться в тюрьме.
Как отметило издание, А.Меркель обычно посещает важные матчи при участии сборной Германии.
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