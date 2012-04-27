Кличко заявил, что в днепропетровских террактах пострадали дети

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

Общаясь с журналистами в Запорожье В.Кличко, в частности, сказал: «Я шокирован трагическим известием, которое пришло сегодня из Днепропетровска. Власть - как местная, так и центральная - должны сейчас бросить все усилия, чтобы безотлагательно оказать медицинскую и психологическую помощь людям, пострадавшим во время терактов”.

По его словам, «от взрывов пострадали дети. Им сейчас должно быть предоставлено все необходимое внимание. Мы сейчас тоже думаем, чем можем помочь пострадавшим».

Также лидер партии «УДАР» требует от силовых структур тщательного расследования преступления: «Нужно как можно скорее найти тех, кто причастен к организации этого резонансного преступления. Должны быть названы и наказаны настоящие организаторы, а не названы «стрелочники», как это, к сожалению, иногда у нас бывает».

Политик подчеркнул, что сегодня силовые структуры должны сконцентрировать все силы, чтобы дать надлежащую оценку событиям, а главное - объективно разобраться, кто в действительности стоит за этими взрывами.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня произошли четыре взрыва в общественных местах. По предварительным данным МЧС, в результате взрывов в Днепропетровске пострадали 27 человек, из которых 25 госпитализированы.