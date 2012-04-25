Хорошковский не исключает по Тимошенко «экстраординарных» решений

Как сообщает в Twitter’е журналист издания австрийской газеты 'Die Presse' Оливер Гримм, об этом В.Хорошковский заявил сегодня на завтраке с представителями зарубежной прессы в Брюсселе.

“Я не воспринимаю, чтобы дело Ю.Тимошенко держало мою нацию в заложниках”, - заявил первый вице-премьер-министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день Украина не имеет юридической базы для лечения Ю.Тимошенко за рубежом.

При этом, по информации О.Гримма, В.Хорошковский, в то же время, не исключил, что парламент может одобрить необходимые для этого изменения к законодательству.

“Наш парламент мог бы одобрить экстраординарные решения по делу Ю.Тимошенко”, - сказал он.