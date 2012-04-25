Хорошковский не исключает по Тимошенко «экстраординарных» решений
20:39, 25 апреля 2012Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский не хочет, чтобы Украина была заложником дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.
Валерий Хорошковский дал интервью европейским СМИ
Как сообщает в Twitter’е журналист издания австрийской газеты 'Die Presse' Оливер Гримм, об этом В.Хорошковский заявил сегодня на завтраке с представителями зарубежной прессы в Брюсселе.
“Я не воспринимаю, чтобы дело Ю.Тимошенко держало мою нацию в заложниках”, - заявил первый вице-премьер-министр.
Он также отметил, что на сегодняшний день Украина не имеет юридической базы для лечения Ю.Тимошенко за рубежом.
При этом, по информации О.Гримма, В.Хорошковский, в то же время, не исключил, что парламент может одобрить необходимые для этого изменения к законодательству.
“Наш парламент мог бы одобрить экстраординарные решения по делу Ю.Тимошенко”, - сказал он.
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