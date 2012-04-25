Карпачева: у Тимошенко - кровоподтеки на предплечье, правом локте и животе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Я заявляю, что конвоирование Тимошенко таким способом является жестоким обращением с заключенной и может быть расценено как пытки в соответствии со ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, Конвенции ООН против пыток, а также Инструкции по организации охраны уголовно-исполнительных учреждений закрытого типа», - сказала Н.Карпачева.

Также она заявила, что требует от руководителя Государственной пенитенциарной службы Украины Александра Лисицкова срочно обеспечить всю надлежащую медицинскую помощь Ю.Тимошенко в соответствии с решением Европейского суда по правам человека и заключением украинских и независимых иностранных врачей.

Н.Карпачева отметила, что она узнала об обращении Ю.Тимошенко к ней относительно грубого поведения в колонии только во вторник, 24 апреля, поздно вечером. «Я не могу не реагировать на то, что происходит с Тимошенко», - заявила Н.Карпачева.

По ее словам, она отправила своего представителя вчера в Качановскую колонии, тот осмотрел экс-премьера и зафиксировал наличие кровоподтеков на теле Ю.Тимошенко.

«В присутствии начальника Качановской колонии Тимошенко дала согласие представителю Омбудсмана на внешний осмотр мест телесных повреждений. Во время внешнего осмотра было установлено наличие кровоподтеков на предплечье, участке локтевого сустава правой руки, а также значительного размера кровоподтека в правом паховом участке живота», - отметила Н.Карпачева.