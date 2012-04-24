Посол США хочет разобраться в информации об избиении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске в ходе лекции для студентов Днепропетровского национального университета заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт.

«Мы серьезно относимся ко всей информации по этому делу. Мы обязательно постараемся разобраться в этой информации. Мы надеемся, что избирательное судопроизводство будет остановлено», - подчеркнул посол.

Отвечая на вопросы студентов о возможности введения санкций к украинским высокопоставленным долностным лицам из-за преследования лидеров оппозиции, посол США заявил, что руководство его страны и стран Евросоюза имели разговор с Президентом Украины Виктором Януковичем о преследовании его политических оппонентов.

«Есть серьезная обеспокоенность тем, что эти преследования продолжаются, но говорить о каких-то санкциях я не могу, такого решения нет», - подчеркнул Д.Теффт.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

Сегодня, 24 апреля, защитник С.Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля.

По словам адвоката, он видел у Ю.Тимошенко кровоподтеки на руках и на животе с правой стороны.

В то же время, заместитель начальника по производству Качановской колонии Игорь Ковпащиков на брифинге категорически отрицал применение физической силы к Ю.Тимошенко.