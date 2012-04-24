Арбузов и Колобов продолжают переговоры с МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Глава Нацбанка и министр финансов продолжают сейчас работу с миссией МВФ», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она не предоставила больше информации, сославшись на то, что по приезду в Киев участники переговоров самостоятельно расскажут о достигнутых результатах.

«Я думаю, что после того, как они вернутся в Украину, они поделятся на брифинге результатами этих переговоров», - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля украинская делегация отбыла в Вашингтон на Ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на котором планируется обсуждение современных вызовов и перспектив дальнейшего развития мировой финансово-экономической системы.

Согласно информации на официальном правительственном сайте, возглавляет украинскую делегацию председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, а в ее состав входит министр финансов Украины Юрий Колобов.