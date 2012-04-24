Яценюк следом за Тимошенко обещает импичмент Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил на заседании парламента.

«Одним из первых законов, который будет проголосован демократическим большинством, будет закон Украины о порядке импичмента Президенту Украины», - сказал он.

По словам А.Яценюка, также новое большинство установит «процедуру личного голосования народных депутатов Украины».

«Мы введем уголовную ответственность за голосование чужими карточками, мы заставим народных депутатов нового созыва выполнять законы и действующую Конституцию», - подчеркнул А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете "Зеркало недели. Украина" Юлия Тимошенко заявила, что оппозиция после победы на выборах в Верховную Раду должна начать процедуру импичмента Президента Виктора Януковича.