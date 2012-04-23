ПАСЕ передали более 100 тыс. подписей за признание политзаключенных

Об этом Е.Суслов сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня начинает работу сессия ПАСЕ. Я, как член ПАСЕ, буквально через несколько часов буду выезжать в Брюссель», - сказал Е.Суслов и добавил, что передаст ПАСЕ обращение, под которым собрано более 105 тысяч подписей украинцев.

По словам Е.Суслова, в сборе подписей принимали участие представители общественных организаций и более 1270 волонтеров по всей Украине. Он отметил, что эти подписи собирались, чтобы напомнить власти, что в стране происходят политические репрессии.

Народный депутат также отметил, что на завтра запланировано проведение переговоров с главой комиссии Нобелевского комитета, который будет присутствовать на сессии ПАСЕ, относительно поддержки европейским сообществом номинирования Ю.Тимошенко на награждение Нобелевской премией мира.

«Мы должны открыто донести свое виденье текущей и будущей ситуации в Украине, потому что к нынешней власти можно достучаться только через Европу, поскольку свой народ она, к сожалению, не слышит», – заявил первый заместитель председателя партии «Украина – Вперед!».

Вместе с тем Е.Суслов выразил убеждение, что украинская власть считает своим врагом партию «Украина – Вперед!». Он отметил, что власть оказывает давление на сторонников партии Наталии Королевской.

В частности, Е.Суслов напомнил о возбуждении в прошлом году уголовных дел в отношении членов его семьи. «Цель была лишь одна: на меня, на мою деятельность как народного депутата, можно было повлиять только через мою семью», - сказал он.

По словам депутата, после акции партии «Украина – Вперед!», которая прошла 19 апреля у Администрации Президента с требованием освободить Ю.Тимошенко, «сразу от Генеральной прокуратуры пошло указание о том, чтобы опять максимально возобновить все дела, касающиеся моей семьи».

Е.Суслов отметил, что в связи с репрессиями в отношении сторонников партии осложняется ее финансирование.

«Я убежден, что это нас только в известной мере стимулирует. Поэтому давление власти, по моему пониманию, лишь одно – что мы идем правильным путем, что мы не сдадимся», - отметил он и добавил, что партия «Украина – Вперед!» настроена защищать своих сторонников.

Также Е.Суслов сообщил, что в мае «Украина – Вперед!» начнет сбор средств на собственную избирательную кампанию. «Это будет открыто, он-лайн. Можно будет проконтролировать поступление и расходы всех средств», - добавил он.