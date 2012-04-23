Турчинов уверяет, что список мажоритарщиков уже на подходе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

По его словам, в то же время распределение мажоритарных округов будет иметь логическое завершение только тогда, когда Центральная избирательная комиссия поставит точку в этом вопросе и объявит «реальную картину округов».

«Мы практически завершили согласование кандидатов по мажоритарным округам. Предварительно, у нас есть серьезные согласования», - сказал А.Турчинов.

В то же время он выразил убеждение, что в случае присоединения к объединенной оппозиции других политических сил не будет каких-то осложнений с согласованием кандидатов-мажоритарщиков.

«Этот процесс согласования мы пройдем, и не будет никаких препятствий», - заверил он.

А.Турчинов сказал, что объединенная оппозиция также готовит совместный партийный список и будет формировать единый центральный штаб, а также совместные штабы в регионах.

«Но мы хотим создать не только объединение всех оппозиционных партий, но и создать мощный фронт общественных организаций, и это будет происходить на базе общественного объединения «Фронт Змін», - сказал А.Турчинов.