Турчинов уверяет, что список мажоритарщиков уже на подходе
Объединенная оппозиция уже завершает согласование кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.
|Турчинов говорит, что у оппозиции уже есть серьезные согласования
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.
По его словам, в то же время распределение мажоритарных округов будет иметь логическое завершение только тогда, когда Центральная избирательная комиссия поставит точку в этом вопросе и объявит «реальную картину округов».
«Мы практически завершили согласование кандидатов по мажоритарным округам. Предварительно, у нас есть серьезные согласования», - сказал А.Турчинов.
В то же время он выразил убеждение, что в случае присоединения к объединенной оппозиции других политических сил не будет каких-то осложнений с согласованием кандидатов-мажоритарщиков.
«Этот процесс согласования мы пройдем, и не будет никаких препятствий», - заверил он.
А.Турчинов сказал, что объединенная оппозиция также готовит совместный партийный список и будет формировать единый центральный штаб, а также совместные штабы в регионах.
«Но мы хотим создать не только объединение всех оппозиционных партий, но и создать мощный фронт общественных организаций, и это будет происходить на базе общественного объединения «Фронт Змін», - сказал А.Турчинов.