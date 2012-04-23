Журналистам удалось сфотографировать Тимошенко (фото)

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко появилась на публике впервые за последние четыре месяца - когда ее увозили из больницы назад в колонию, сообщает Комсомольская правда в Украине.

Медработники вывозили Тимошенко из больницы на каталке, прикрывая ее собой от фотокамер. Однако дежурившим под больницей сторонникам экс-премьера и журналистам все же удалось увидеть заключенную и сделать снимки.