Журналистам удалось сфотографировать Тимошенко (фото)
09:22, 23 апреля 2012Политика
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Дежурившим под больницей журналистам и сторонникам Юлии Тимошенко удалось мельком взглянуть на экс-премьера.
|Это первый снимок Юлии Тимошенко за последние несколько месяцев. Фото Комсомольской правды в Украине
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко появилась на публике впервые за последние четыре месяца - когда ее увозили из больницы назад в колонию, сообщает Комсомольская правда в Украине.
Медработники вывозили Тимошенко из больницы на каталке, прикрывая ее собой от фотокамер. Однако дежурившим под больницей сторонникам экс-премьера и журналистам все же удалось увидеть заключенную и сделать снимки.
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