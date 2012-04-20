Прокурор говорит, что Тимошенко может и на носилках давать показания
17:15, 20 апреля 2012Политика
2105 0
Прокурор Виктория Калита, которая поддерживает гособвинение против Юлии Тимошенко по делу ЕЭСУ, не исключает, что экс-премьер будет давать показания в суде, лежа на носилках.
Виктория Калита не исключает, что Тимошенко будет отвечать лежа
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Калита заявила журналистам после завершения предварительного заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ.
«Не исключено», - сказала В.Калита, отвечая на вопрос о возможности того, что Ю.Тимошенко будет давать показания, лежа на носилках.
По ее словам, вопрос доставки Ю.Тимошенко в суд будет решаться «соответствующими службами».
Прокурор, комментируя решение суда об отклонении ходатайств защиты Ю.Тимошенко, отметила, что оно является «достаточно обоснованным».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter