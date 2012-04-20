Прокурор говорит, что Тимошенко может и на носилках давать показания

17:15, 20 апреля 2012
Политика
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Прокурор Виктория Калита, которая поддерживает гособвинение против Юлии Тимошенко по делу ЕЭСУ, не исключает, что экс-премьер будет давать показания в суде, лежа на носилках.

Виктория Калита

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Калита заявила журналистам после завершения предварительного заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ.

«Не исключено», - сказала В.Калита, отвечая на вопрос о возможности того, что Ю.Тимошенко будет давать показания, лежа на носилках.

По ее словам, вопрос доставки Ю.Тимошенко в суд будет решаться «соответствующими службами».

Прокурор, комментируя решение суда об отклонении ходатайств защиты Ю.Тимошенко, отметила, что оно является «достаточно обоснованным».

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