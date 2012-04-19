Янукович определился, как сотрудничать с НАТО весь год

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ подписан с целью реализации положений закона «Об основах внутренней и внешней политики», в частности, в части продолжения конструктивного партнерства с НАТО по всем вопросам взаимного интереса, а также с целью выполнения решений Комиссии Украина-НАТО, принятых на ее заседаниях 4 апреля 2008 года в Бухаресте и 3 декабря 2008 года в Брюсселе.

Согласно указу, правительство должно разработать и на протяжении месяца утвердить план мероприятий по выполнению Годовой национальной программы. Кабмин также должен обеспечить координацию деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти по реализации программы.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется выиграть тендер НАТО на выведение войск из Афганистана украинскими самолетами Ан-124.