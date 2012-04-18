В Генпрокуратуре свалили мнимый «арест Авакова» на итальянцев
В Генпрокуратуре Украины признали, что их «предварительная информация» относительно якобы ареста Авакова была неточной.
"Когда мы говорили, что Арсен Аваков находится под домашним арестом, мы пользовались информацией, которую нам предоставило посольство Украины в Италии,— пояснила изданию «Коммерсантъ в Украине» пресс-секретарь ГПУ Маргарита Велькова.— А в посольстве, соответственно, ее получили от итальянской прокуратуры".
Слова пресс-секретаря ГПУ подтвердили и в МИД. "По мнению судей, ему (Арсену Авакову) будет сложно уклониться от суда, который будет рассматривать вопрос о его экстрадиции,— говорится в заявлении департамента информационной политики МИД.— Освобождение Арсена Авакова из-под стражи в Итальянской Республике не прекращает процесса экстрадиции по запросу ГПУ".
Как сообщалось, экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков планирует подать в суд на Генеральную прокуратуру Украины.