В Генпрокуратуре свалили мнимый «арест Авакова» на итальянцев

"Когда мы говорили, что Арсен Аваков находится под домашним арестом, мы пользовались информацией, которую нам предоставило посольство Украины в Италии,— пояснила изданию «Коммерсантъ в Украине» пресс-секретарь ГПУ Маргарита Велькова.— А в посольстве, соответственно, ее получили от итальянской прокуратуры".

Слова пресс-секретаря ГПУ подтвердили и в МИД. "По мнению судей, ему (Арсену Авакову) будет сложно уклониться от суда, который будет рассматривать вопрос о его экстрадиции,— говорится в заявлении департамента информационной политики МИД.— Освобождение Арсена Авакова из-под стражи в Итальянской Республике не прекращает процесса экстрадиции по запросу ГПУ".

Как сообщалось, экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков планирует подать в суд на Генеральную прокуратуру Украины.