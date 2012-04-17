Издательство надеется хорошо заработать на книгах Януковича

В типографии, купившей права на книги Януковича, рассказали о выгоде договора с Президентом. Об этом пишет газета «Сегодня».

Как сообщалось ранее, Виктор Янукович в прошлом году заработал 17 млн 362 тысячи гривен. Из этой суммы оплата его государственной деятельности составила не более 5% основным же заработком Президента оказался литературный. Как сообщила пресс-служба главы государства, 16 млн 449 тысяч он получил за продажу авторских прав своих произведений.

Авторские права на 16 млн грн у Президента выкупило донецкое издательство «Типография «Новый мир».

По сообщению пресс-службы, речь идет, во-первых, о праве переиздания четырех уже изданных в Украине книг. Во-вторых, о книгах, которые Янукович планирует написать в будущем. По неофициальной информации, пишет газета, в ближайших планах Януковича — написание книги воспоминаний о событиях 2004—2005 годов в Украине.

В мире известны случаи, когда политики получали большие гонорары за свои книги. О них в частности напомнил господин Семиноженко. Для Украины такие случаи - редкость.

По мнению же замгендиректора по внешней экономической деятельности ООО «Типография «Новый мир» Эдуарда Вакуленко, этот договор очень выгоден для издательства. «Нам были переданы имущественные права автора, в том числе на использование произведений, их воспроизведение, перевод и переработку, любое повторное издание на украинском и иностранных языках», — сказал нам Вакуленко.

Правда, президент Украинской ассоциации книгоиздателей и распространителей Александр Афонин в выгодности этого контракта сомневается: «Не знаю, какими должны быть тиражи, чтобы хотя бы окупить этот гонорар. Для украинского рынка он беспрецедентен. У нас самые большие гонорары получают авторы учебников — 20—30 тысяч гривен. Но политические гонорары совсем другие. Известен случай, когда фото Путина купили за 200 тысяч евро. Думаю, здесь мы также имеем дело с политическим гонораром».

Впрочем, политический это гонорар или нет, но долго у Президента он, по его словам, не задержится. Согласно декларации, с этих 16,4 млн уже уплачено 2,8 млн налогов, а остаток, по словам Януковича, он отдаст на благотворительность — «на помощь бедным людям, тем, кто болеет и, прежде всего, детям».