Тюремщики жалуются, что Власенко лазит к ним через забор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин заявил сегодня на брифинге.

«Сергей Власенко, грубо нарушая общественный порядок, пренебрегая требованиями прохода на территорию учреждения, самовольно перелез через забор и проник на территорию учреждения», - сказал И.Первушкин.

По его мнению, этими действиями С.Власенко пытается привлечь к себе внимание.

«Я вышел, встретил его, рассказал, что его действия неправомерны. Он согласился и самостоятельно в сопровождении первого заместителя покинул территорию колонии. Я думаю, что это чистый пиар, чтобы привлечь к себе внимание», - отметил И.Первушкин.

Он подчеркнул, не в связи с этим поступком С.Власенко, в будущем руководство колонии не будет препятствовать его встречам с Ю.Тимошенко. По словам И.Первушкина, сегодня в первой половине дня С.Власенко беспрепятственно встретился с Ю.Тимошенко.

Ранее С.Власенко заявил, что его вновь безосновательно не пускают на территорию Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание его подзащитная.

По словам защитника, ему впервые за все время, с тех пор как Ю.Тимошенко находится в Качановской колонии, пришлось перелезать забор исправительного учреждения.

С.Власенко подчеркнул, что попробовал пройти на территорию колонии в рабочее время – в 15.10. Защитник заметил, что на воротах колонии в это время была намотана цепь и часовые, находившиеся в это время в караульном помещении, никоим образом не реагировали на просьбу пропустить народного депутата Украины на территорию исправительного учреждения.

С.Власенко отметил, что перелез через забор и пошел на встречу с начальником Качановской колонии И.Первушкиным, который не пустил его к Ю.Тимошенко.