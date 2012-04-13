Парламент досрочно прекратил полномочия двух нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на заседании парламента.

Полномочия народного депутата И.Головченко были досрочно прекращены в связи с его смертью. (УНИАН И.Головченко умер 7 апреля на 52-м году жизни. Был членом фракции Народной партии, членом Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы).

За решение о прекращении депутатских полномочий И.Головченко проголосовали 317 из 401 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Другим постановлением досрочно прекращены полномочия А.Пеклушенко в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий. За данное решение проголосовали 314 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщалось, А.Пеклушенко избирался в ВР по списку Партии регионов, и долгое время совмещал депутатскую работу с работой в исполнительных структурах власти – 2 ноября 2011 года он был назначен главой Запорожской областной государственной администрации.