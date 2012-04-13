Главный тюремщик уповает на Господа Бога и Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента, отвечая на предложение народного депутата фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктора Уколова подать в отставку.

«Что касается отставки, то все мы ходим под Богом, как говорится. И моя должность, и мое пребывание здесь зависит от того, как Господь мне отмерит, сколько и, естественно, Президент», - заявил А.Лисицков.