Главный тюремщик уповает на Господа Бога и Януковича
11:43, 13 апреля 2012Политика
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Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков заявляет, что не собирается в отставку со своей должности и будет работать, сколько «отмерит» Господь и Президент.
|Александр Лисицков в отставку не собирается
«Что касается отставки, то все мы ходим под Богом, как говорится. И моя должность, и мое пребывание здесь зависит от того, как Господь мне отмерит, сколько и, естественно, Президент», - заявил А.Лисицков.
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