В толоке приняли участие 70 тысяч киевлян

Как сообщает пресс-служба, вместе со всеми работал и сам Александр Попов. Глава КГГА высаживал деревья и убирал мусор на правом и на левом берегах. Начал он с уборки Ландшафтного парка на Соломенке, а впоследствии помогал жителям Днепровского района обустроить новый парк на месте отвоеванной бывшей строительной площадки по улице Андрея Малышко.

«Я действительно очень благодарен всем киевлянам, которые не пожалели времени и сил и на деле доказали свою любовь и преданность Киеву. Киев - это наш общий дом, поэтому именно мы должны были убрать наш город после долгой зимы и подготовиться к Пасхе. Как раз сегодня, вместе со всеми киевлянами, мы завершаем эту весеннюю предпраздничную уборку и будем готовиться уже к Дню города. Мы сделаем еще очень много: будем реконструировать парки, обустраивать новые скверы, ремонтировать и строить новые фонтаны, устанавливать парковую мебель и освещение. А еще мы высадим как никогда много цветов», - рассказал Александр Попов.

Напомним, что вчера толоки прошли почти на 2 тысячах локаций во всех районах Киева. Координировали киевлян и обеспечивали необходимым инвентарем сотрудники коммунальных учреждений и районных администраций. К акции присоединились не только сознательных киевляне но и журналисты, представители общественных организаций, частных и государственных предприятий, учреждений, коммунальные службы, депутаты Киевсовета и даже звезды эстрады и спорта.

Так, разбить новый парк вдоль ул. Малышко в Днепровском районе Александру Попову и местным жителям помогала группа «Скай». Лидер группы «Mad Heads» вместе с семьей, а также Виктор Павлик убирали и высаживал новые деревья и кусты в парке «Позняки» Дарницкого района. Светлана и Виталий Билоножко вместе с заместителем городского председателя - секретарем Киевсовета Галиной Герегой убирали в парке Киото Деснянского района. Певица Эрика сажала новые деревья в парке Шевченковского района возле мемориала «Бабий Яр». Группа «Время и Стекло» присоединились к толоке в Наводницком парке Печерского района. А в Ландшафтном парке Соломенского района работали лопатами и граблями Владимир Данилец и Владимир Моисеенко (дуэт «Кролики»), а также певица Екатерина Бужинская.