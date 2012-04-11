В абсолютно честные выборы в ВР верят только 6% украинцев (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива социологического исследования, которые были представлены сегодня на пресс-конференции.

Как отметили социологи, в обществе еще до начала избирательной кампании существует высокий уровень недоверия относительно честности предстоящих выборов. Так, 37% населения допускает, что результаты выборов могут быть искажены и еще 24% уверены, что результаты будут искажены. Убеждены в полной честности следующих выборов 6% и еще 24% считают, что будут отдельные нарушения, которые не повлияют на общий результат.

Также граждане пессимистически оценивают влияние выборов: подавляющее большинство (43%) считает, что выборы ничего не изменят, 31% надеются, что выборы смогут улучшить ситуацию в стране, а 6% высказали опасение, что выборы ситуацию ухудшат.

Согласно результатам опроса, 13% граждан уверены, что своим участием в выборах они, бесспорно, способны оказывать влияние на ситуацию в Украине, 38% думают, что определенное влияние все-таки будет, а 39% совсем не видят никакого влияния.

Исследование проводилось с 30 марта по 4 апреля 2012 года. Были опрошены 2009 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.