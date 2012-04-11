Томенко: Киевом руководит объединенная команда Черновецкого-Попова
Николай Томенко считает, что история, произошедшая с Андреевским спуском, подтверждает, что Киев с точки зрения защиты его исторического вида, культуры и традиций находится в трагическом положении.
|Николай Томенко считает историю с Андреевским спуском показательной
Он отметил, что для пиара за деньги налогоплательщиков в киевских СМИ регулярно размещается информация о том, что команда А.Попова – это новая профессиональная и европейские команда, которая сохраняет украинскую столицу. «Они вместе с фондом Рината Ахметова и другими структурами обсуждают стратегию развития Киева как украинской, европейской столицы, тратя больше денег на пиар, а не на само содержание стратегии, и не привлекая к работе известных специалистов, которые десятки лет работали в Киеве над его генпланом и стратегией развития», - отметил Н.Томенко.
Вместо этого, по словам Н.Томенко, «когда дело доходит до прагматичных шкурных интересов, новая команда действует так, как действовала «молодая команда Черновецкого»: для того чтобы построить себе офисы или небоскребы, не останавливаются перед разрушением исторических объектов».
«История Андреевского показательна, и она подтверждает, что в Киеве ничего не изменилось: им руководит объединенная команда Черновецкого-Попова», - сказал Н.Томенко.
«Возможно, лишь с единственным дополнением, что теперь такую политику Л.Черновецкого поддерживает и властная команда, поскольку слабость к «новоделам» характеризует ментальность нынешней власти», - отметил Н.Томенко.
По его словам, «они отказались от исторического проекта реконструкции заповедника Тараса Шевченко в Каневе, сделав там бизнес-офис; они оформляют свои резиденции и дома в стиле современного богатого «новодела», поэтому, очевидно, они считают, что именно в таком стиле должна быть оформлена и историческая часть Киева».