Томенко: Киевом руководит объединенная команда Черновецкого-Попова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, по его словам, в действительности с переездом мэра столицы Леонида Черновецкого за границу и назначением Александра Попова председателем КГГА в Киеве «изменилось то, что ничего не изменилось».

Он отметил, что для пиара за деньги налогоплательщиков в киевских СМИ регулярно размещается информация о том, что команда А.Попова – это новая профессиональная и европейские команда, которая сохраняет украинскую столицу. «Они вместе с фондом Рината Ахметова и другими структурами обсуждают стратегию развития Киева как украинской, европейской столицы, тратя больше денег на пиар, а не на само содержание стратегии, и не привлекая к работе известных специалистов, которые десятки лет работали в Киеве над его генпланом и стратегией развития», - отметил Н.Томенко.

Вместо этого, по словам Н.Томенко, «когда дело доходит до прагматичных шкурных интересов, новая команда действует так, как действовала «молодая команда Черновецкого»: для того чтобы построить себе офисы или небоскребы, не останавливаются перед разрушением исторических объектов».

«История Андреевского показательна, и она подтверждает, что в Киеве ничего не изменилось: им руководит объединенная команда Черновецкого-Попова», - сказал Н.Томенко.

«Возможно, лишь с единственным дополнением, что теперь такую политику Л.Черновецкого поддерживает и властная команда, поскольку слабость к «новоделам» характеризует ментальность нынешней власти», - отметил Н.Томенко.

По его словам, «они отказались от исторического проекта реконструкции заповедника Тараса Шевченко в Каневе, сделав там бизнес-офис; они оформляют свои резиденции и дома в стиле современного богатого «новодела», поэтому, очевидно, они считают, что именно в таком стиле должна быть оформлена и историческая часть Киева».