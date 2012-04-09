Кличко поедет за опытом к Саакашвили

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко в эфире телеканала TVi.

По словам В.Кличко, его поразил рассказ Президента Грузии о том, как трудно было преодолеть коррупцию в этой небольшой стране.

«Мы общались на эту тему с М.Саакашвили. Он сказал, что каждый житель в маленькой Грузии – чей-то родственник, сосед, знакомый. И нужно было показывать собственный пример, как это делается – придерживаться закона, который действует одинаково для каждого. И что существует необратимость наказания за нарушение правил», – отметил лидер УДАРа. Он убежден, что Украине сегодня также нужны эффективные реформы, в частности, кадровые чистки в правоохранительных органах и судебной системе.

«К сожалению, у нас сегодня социальный статус и деньги решают все проблемы. Можно купить любого чиновника, судью. А что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Если мы не изменим эту ситуацию, не искореним коррупцию, у нас не будет финансового роста, не будет инвестиций», – убежден В.Кличко.

Политик отметил, что по приглашению М.Саакашвили планирует в апреле посетить Грузию. «Мы будем изучать те шаги, которые осуществила Грузия, тот опыт, который сможем использовать в Украине. Нам не нужно что-то изобретать, нужно брать лучшие примеры и делать так у нас», – убежден В.Кличко.