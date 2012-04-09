Янукович хочет полностью запретить рекламу алкоголя и табака
В Администрации Президента считают недопустимым оказание компаниями, выпускающими эти виды продукции, спонсорских услуг для проведения спортивных мероприятий.
|Павленко озвучил намерения Президента
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.
Он отметил, что такая инициатива направлена на борьбу с употреблением алкоголя и сигарет несовершеннолетними.
«Мы должны идти к полному запрету рекламы, включая и скрытую, алкогольных напитков, табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков», - сказал Ю.Павленко.
По его словам, под скрытой рекламой подразумевается, в том числе, реклама торговых марок, которые выпускают алкогольную и табачную продукцию.
Также в Администрации Президента считают недопустимым оказание компаниями, выпускающими эти виды продукции, спонсорских услуг для проведения спортивных мероприятий.
«Скрытая (реклама – УНИАН), я имею в виду, когда свободно рекламируются торговые марки, под брендами которых выпускаются алкогольные изделия в частности. Больше того, по нашему мнению, является неприемлемым, когда торговые марки, под которыми выпускается алкоголь, являются спонсорами спортивных мероприятий или так или иначе их представляют известные и выдающиеся люди», - сказал Ю.Павленко.