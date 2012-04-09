Янукович хочет полностью запретить рекламу алкоголя и табака

Президент Украины Виктор Янукович предлагает полностью запретить рекламу табачной и алкогольной продукции, в том числе скрытую рекламу этой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.

Он отметил, что такая инициатива направлена на борьбу с употреблением алкоголя и сигарет несовершеннолетними.

«Мы должны идти к полному запрету рекламы, включая и скрытую, алкогольных напитков, табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков», - сказал Ю.Павленко.

По его словам, под скрытой рекламой подразумевается, в том числе, реклама торговых марок, которые выпускают алкогольную и табачную продукцию.

Также в Администрации Президента считают недопустимым оказание компаниями, выпускающими эти виды продукции, спонсорских услуг для проведения спортивных мероприятий.

«Скрытая (реклама – УНИАН), я имею в виду, когда свободно рекламируются торговые марки, под брендами которых выпускаются алкогольные изделия в частности. Больше того, по нашему мнению, является неприемлемым, когда торговые марки, под которыми выпускается алкоголь, являются спонсорами спортивных мероприятий или так или иначе их представляют известные и выдающиеся люди», - сказал Ю.Павленко.