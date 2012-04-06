Попову передали требования по 10 «горячим» точкам Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов пообещал активистам столичной общественности способствовать в решении вопросов относительно конфликтных объектов строительства в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями общественных организаций, которые вчера принимали участие в акции «Стена лжи» у стен мэрии.

“Мы приходим десятки раз с теми же проблемами, но ни в какие решения Киевсовета это не перерастает. В первую очередь, здесь нужно решение Киевсовета. И мы знаем, что Вы пользуетесь большим авторитетом среди депутатов Киевсовета, и очень надеемся, что сегодняшний разговор все-таки перерастет в решение”, - сказал представитель инициативы “Стена лжи” Егор Соболев.

Активисты передали председателю КГГА требования относительно 10 конфликтных объектов строительства. Они требуют прекратить вырубку Святошинского леса по адресу просп. Победы, 139, и признать это место сквером; отменить решение о выделении земли под застройку на Пейзажной аллее и признать эту территорию парком; отменить решение о выделении земли под застройку на улице Гоголевской, 7, и признать это место сквером, а также отменить решение о выделении под застройку земли на улице Маяковского, 40-52, и признать это место сквером. Также в перечне такие адреса: ул. Гончара, 17-23; ул. Багговутовская, 4-а; сквер на углу ул. Нагорной и Нагорного переулка; Павловский сквер на Обсерваторной горке.

Кроме того, активисты требуют от КГГА отозвать кассационную жалобу администрации к Высшему административному суду Украины, что даст возможность внести в земельный кадастр как особо ценную землю буферной зоны вокруг Софии Киевской.

“Фактически, это решение спасает и делает неприкосновенными большое количество земли в самом красивом месте Киева вместе со многими «горячими» точками”, - подчеркнул Е.Соболев.

Он добавил, что каждый из присутствующих активистов готов оказать помощь власти Киева в решении этих вопросов. По убеждению активистов, подготовить соответствующие документы относительно этих объектов можно уже к следующей сессии Киевсовета и подать их на рассмотрение депутатов даже как инициативу КГГА.

А.Попов принял на изучение требования представителей общественности. “Я не знаю, как сформировано ваше мнение о моей позиции, но я вам откровенно скажу, что она совпадает с вашей. Мало того, мы много сделали, чтобы многое из того, о чем вы говорили, было воплощено в жизнь. Вы перечислили позиции, и среди них я не увидел ни одной, которую спровоцировали бы те люди, которые пришли работать со мной. В каждом вопросе, который вы назвали, есть история с 2005 по 2009 год - это “наследство”. И с ней нам очень активно приходится бороться”, - сказал председатель КГГА.

Он напомнил, что уже возвращено более 2 тыс. га земли, которые были изъяты из коммунальной собственности, и это, как правило, зеленые зоны. А.Попов заметил, что этими вопросами активно занимается прокуратура, которая 1,5 года пытается “исправить ошибки”.

“Тот бандитизм, который был – он делался незаконно. Сейчас власти, чтобы отменить это, нужно пройти законный путь. Другого просто не может быть. А он не очень непростой... Просто нужно время, чтобы это отменить”, - заверил председатель КГГА.

Он призвал активистов к сотрудничеству с властью столицы.

В то же время представители общественности предупредили руководителя горгосадминистрации, что в случае невыполнения их требований, ни власть столицы, ни активисты «не смогут остановить ситуацию от развития варианта “кровавой революции по проекту Олега Тягнибока”, к которой все больше цивилизованных людей, в том числе в Киеве, начинают склоняться как к единственному способу что-то решить”.

В начале встречи председатель КГГА выразил мнение, что активисты должны извиниться за свое вчерашнее поведение во время акции. “Я считаю, что было бы достойно, чтобы вы извинились за эти действия, которые вы сделали вчера. Я никогда не был против того, чтобы общаться с журналистами, и вы, когда просили меня, я никогда не отказывал. Если вы не хотите сделать сегодня, то думаю, что можете сделать это позже, это не влияет на суть нашего диалога”, - сказал А.Попов.

В ответ Е.Соболев извинился перед охранниками мэрии. “Александр Павлович, прежде всего, я хочу принести извинения тем охранникам, с которыми нам вчера пришлось толкаться... Толкотня не достойна поведения киевлянина, но другого варианта действий Киевсовет и КГГА нормальным людям, которые выходят не за личное, а за общественные блага, не дают”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля группа активистов, которые собрались под зданием мэрии на акцию «Стена лжи» против незаконной застройки в Киеве, ворвалась в помещение и захватила кабинет председателя Киевской городской государственной администрации А.Попова.

Из сотни участников митинга в мэрию ворвались двенадцать активистов, большинство – из общественной инициативы «Самоуправляющаяся альтернативная сеть». Свой поступок активисты объяснили тем, что никто из властного киевского большинства не вышел к ним, чтобы выслушать и предложить какое-то решение. Поэтому о фактах вырубки Святошинского леса, застройки на Театральной и бульваре Дружбы Народов, уничтожения детской площадки на ул. Гоголевской они решили «донести» лично А.Попову.