Как мы «захватили» кабинет Попова

Сначала сотни киевлян собрались под КГГА на акцию "Стена Лжи", которая была инициирована сетью САМ и возникла как способ бороться с невыполненными обещаниями киевской власти и с полным игнорированием проблем, важных для киевлян. На стене мы указывали проблемы, и какие силы в Киевсовете что сделали - а вернее, не сделали для их решения.

Во время акции люди нам говорили, что ходят под КГГА годами. Уже четыре года жители Троещины борются за сквер на Маяковского, несколько лет длится борьба за Сичневый сквер, за детскую площадку на Гоголевской, и все - безрезультатно! Чиновники просто не выходят, или выходят пожать руки и посочувствовать перед камерами. Ни один представитель большинства не вышел к киевлянам. НИ ОДИН! Так и в этот раз, вышел лишь Кличко. Ему вручили требования и описание горячих точек, и он ушел, пообещав выставить эти требования на голосование. Больше чиновников мы там не увидели.

Разочарованные люди начали роптать - зачем мы, мол, сюда приходим? Они нас все равно не слышат. Переглядываемся, и решение рождается само собой - если они не идут к нам, мы пойдем к ним. Предупреждаем активистов, камеры - и вперед!

Сначала - мы прошли через линию охраны на первом этаже, где сильно потолкали и активистов, и журналистов с камерами. Меня и Наталью Соколенко охранники сначала схватили под руки, а затем зажали в углу. Вообще, согласно украинскому законодательству, граждане имеют право на беспрепятственный доступ к органам местной власти, я уже не говорю об аккредитованных журналистах центральных СМИ. Лишь 12 людям удалось пройти через этот кордон. Другие активисты остались ждать нас на площади перед КГГА.

Мы поднялись на четвертый этаж, где проходила сессия Киевсовета, и столкнулись с очередным барьером в виде еще больших и еще более толстых, если можно так сказать, охранников.

Мы шли, чтобы посмотреть на избранных народом депутатов и требовать от них поставить на голосование проблемы киевлян. Пусть бы отозвали, например, решение о выделении в аренду участка земли в Святошинском лесу. Но депутаты спрятались за охранниками. Те, не стесняясь размахивали руками, толкали людей, мне лично исцарапали руку, Егора Соболева и Игоря Луценко толкали в грудь, Наталью Соколенко тянули за талию, досталось и другим активистам. Охранники также применяли силу и не пропускали на сессию Киевсовета журналистов.

Вообще смахивало на то, что сессию Киевсовета охраняет частная фирма.

Интересно, за какие деньги ее содержат?

Между тем из зала заседаний вышли какие-то депутаты, очевидно, от провластного большинства, на нас посмотреть. Они отказались назваться и сказать, из какой фракции. «А мы пенсионеры здесь, наша фракция не помню как называется», - говорил один из них, седоватый в дорогом пиджаке, в разговоре с нашей активисткой.

Наконец сессия проголосовала против присутствия на заседании 12 граждан, которые прорвались в КГГА. Посоветовавшись, мы поняли, что нам просто не остается ничего делать, как захватить кабинет Попова и требовать от него ответов и решений. А как иначе достучаться до власти, которая никого не слышит и не хочет слышать?

Предупредив СМИ, мы беспрепятственно спустились на второй этаж и вошли в кабинет председателя КГГА. На этаже вообще не было охраны. В приемной сидели две дамы, самого Попова не было, поэтому мы решили остаться в его кабинете и ждать, пока он придет. Но он к нам так и не вышел.

Почти через час нашего пребывания в кабинете Попов позвонил по телефону, Егор перевел разговор на громкую связь. Попов согласился на встречу в пятницу в 13:00 со всеми двенадцатью активистами.

Пообещал поговорить о конкретных проектах решения относительно запрещения застроек и установить для них дедлайны.

Мы выходим из КГГА, на улице нас ждет народ - ну что? Что-то удалось?

Что-то таки удалось - прорваться за эти высокие стены. Готовим материалы к завтрашней встрече.

Оксана Романюк