КОД заявляет, что власть пытается сорвать объединение оппозиции

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой «Батьківщина» заявлении Комитета сопротивления диктатуре (КОД).

«Объединительные процессы внутри оппозиции вызывают болезненную реакцию со стороны режима Януковича, прямо противоположную заявлениям о «европейском выборе» страны и лишний раз подтверждают его антинародную, авторитарную сущность. Как только господствующая верхушка поняла, что сорвать объединение большинства оппозиционных партий не удается, она перешла к откровенному давлению и попыткам дискредитации лидеров оппозиции, которые еще не заключены в тюрьму», - считают в КОД.

По мнению членов комитета, «последние события вокруг преследования первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра Турчинова свидетельствуют о логике таких действий - всех, кого действующая власть не в состоянии купить или запугать, пытаются дискредитировать, очернить, любым способом ограничить их гражданские права и свободы».

В КОД уверены, что правоохранительная система фактически превращена «в частную «контору» по защите интересов кучки негодяев. Вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной деятельностью - обеспечивать хотя бы элементарный порядок и гарантировать гражданам безопасность, она занята притеснениями тех, кто не согласен с политикой правящего режима Януковича».

Комитет сопротивления диктатуре призывает все оппозиционные силы ответить на эти действия усилением объединительных процессов и активизацией работы, которые должны покончить с этим оккупационным режимом.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в ГПУ заявили о проведении проверки по поводу достоверности обвинений в адрес первого заместителя лидера партии «Батькивщина» А.Турчинова в незаконном выделении квартир в период, когда он занимал должность председателя СБУ.

«Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов», - сказал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь.

«Заявители утверждают, что А.Турчинов, занимая должность главы СБУ, незаконно выделял квартиры услужливым журналистам», - добавил он.