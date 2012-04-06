Яхта «Скорпиус» с украинцами на борту нашлась: капитан вышел на связь

Яхта с украинско-российским экипажем "Скорпиус", совершающая двойное кругосветное путешествие вокруг Северного и Южного полюсов нашлась, сообщает ТСН.

"Скорпиус" 4 суток не выходил на связь. Сейчас яхта находится у берегов Антарктиды и каждая льдина может серьезно повредить небольшое суденышко.

Только в пятницу, 6 апреля, удалось дозвониться до капитана судна Сергея Низовцева. Он пояснил, что яхта попала в ледяное поле, дуют мощные встречные ветры и поэтому они преодолевают лишь по 15-20 миль в сутки.

На спутниковую связь не выходили, потому что в тех широтах при такой погоде она работает нестабильно.

"Ну, может быть погода, облака. Иридиум довольно неустойчив, работает, когда низкая облачность. Сейчас мы находимся возле острова Десепшн, есть такой остров за 70 миль от Беллинсгаузена. Надеемся сегодня поздно вечером до Беллинсгаузена добраться", - сообщил капитан.