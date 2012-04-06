Эксперты говорят, что будущая Рада будет еще хуже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему: «Избирательный процесс и политическая структуризация Верховной Рады Украины нового созыва» сообщил заведующий отделом политических стратегий Национального института стратегических исследований Максим Разумный, презентуя результаты эксперт-опроса.

По его словам, также эксперты прогнозируют повышение имущественного ценза для кандидатов в депутаты (29,5%). В то же время, почти 11,8% опрошенных отметили возможный рост влияния олигархических и клановых группировок на деятельность Верховной Рады.

По мнению 47% опрошенных, применение на парламентских выборах-2012 смешанной избирательной системы с 5-процентным избирательным барьером приведет к осложнению процессов структуризации в Верховной Раде, поскольку депутаты, избранные по мажоритарными округам, ситуативно будут менять свою политическую ориентацию и поведение, балансировать между большинством и оппозицией.

При этом лишь 17,65% опрошенных экспертов считают вероятным формирование двухпалатного парламента после избрания Верховной Рады нового созыва.

«Якобы появление двух категорий депутатов логично будет способствовать постановке вопроса о двухпалатном парламенте, но все же логика существующего политического процесса в этом плане не вызывает у экспертов ожиданий, что это в ближайшей перспективе возможно, уместно и логично» - сказал М.Разумный.

Также эксперты не верят в то, что по итогам выборов в Верховной Раде будут созданы дополнительные гарантии для представительства интересов этнических меньшинств, компактно проживающих в Украине, а также в то, что уменьшится политическая и идеологическая заангажированность работы законодательного органа.

В то же время эксперты ожидают усиления регионального представительства в парламенте за счет избрания депутатов от одномандатных округов – 41,2% опрошенных, а также обновление политических элит путем привлечения во власть представителей «новых» политических сил и популярных, независимых от партий кандидатов – 31,25%.

Экспертный опрос «Избирательный процесс и политическая структуризация Верховной Рады Украины нового созыва» при участии ведущих отечественных научных работников и политических обозревателей Национальный институт стратегических исследований проводил с 3 по 20 февраля 2012 года. В опросе приняли участие 17 экспертов.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2011 года Верховная Рада приняла новый закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы проходят по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер для партий. Блоки не принимают участия в выборах.