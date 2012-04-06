Судебные дебаты в деле Иващенко до сих пор не начались

Как передает корреспондент УНИАН, ни адвокаты В.Иващенко, ни сторона обвинения не имеют информации, по каким причинам задерживается начало судебного заседания.

В то же время, супруга бывшего военного высокопоставленного лица Валентина Иващенко, со ссылкой на секретаря суда, сообщила, что ее мужу вроде бы вызывали «скорую». Однако ни возле здания суда, ни в его внутреннем дворе автомобиля скорой помощи нет.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело об обвинении В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.