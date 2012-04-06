Судебные дебаты в деле Иващенко до сих пор не начались
Назначенные сегодня на 11.00 судебные дебаты в Печерском районном суде, в деле об обвинении бывшего в. и. о. министра обороны Украины Валерия Иващенко, еще не начались.
Как передает корреспондент УНИАН, ни адвокаты В.Иващенко, ни сторона обвинения не имеют информации, по каким причинам задерживается начало судебного заседания.
В то же время, супруга бывшего военного высокопоставленного лица Валентина Иващенко, со ссылкой на секретаря суда, сообщила, что ее мужу вроде бы вызывали «скорую». Однако ни возле здания суда, ни в его внутреннем дворе автомобиля скорой помощи нет.
Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело об обвинении В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".
В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.