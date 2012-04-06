Муж Тимошенко: Не верьте ни одному слову, которое звучит от Януковича

Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте Юлии Тимошенко заявлении ее мужа.

"Я требую немедленно прекратить безосновательные обвинения и преследование моей жены Юлии Тимошенко и моей семьи. Обращаюсь к международному сообществу не верить ни одному слову, которое звучит от Януковича, Пшонки, Кузьмина, Хорошковского об отсутствии в Украине политических преследований. Эти люди организуют в Украине террор и ведут ее к диктатуре", - заявил А.Тимошенко.

По его мнению, власть с целью отвлечь внимание общества от провала своей политики "прибегает к выборочному правосудию, преследованию лидеров оппозиции, ведущих ученых и социологов, вытягивает давно забытые уголовные факты и убийства, на которых, в конце концов, они сами пришли к власти".

Осознавая, что «Европейский суд по правам человека отменит несправедливый приговор, вынесенный Ю.Тимошенко, В.Янукович решил задействовать методы, которыми они сами пользовались, когда шли к власти, а также реанимируя дела 15-летней давности относительно деятельности ЕЭСУ", - считает муж Ю.Тимошенко.

А.Тимошенко считает беспрецедентными обвинения его жены в причастности к убийству народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. «Следующим шагом В.Януковича и его преступного окружения в канун Святого Христова Воскресения будет обвинение Ю.Тимошенко в заговоре с Понтием Пилатом", - отмечает он в своем заявлении.

А.Тимошенко убежден, что действующей власти в свое время придется отвечать за наиболее резонансные убийства в 90-х - начала 2000-х годов на территории Донбасса и всей Украины. В частности, речь идет об убийствах Ахатя Брагина, Александра Момота, Сергея Романа, Сергея Гуцула и еще целого ряда руководителей преступных групп влияния, "за убийство более 5 тысяч ни в чем не повинных ребят, которые были в службах нынешних вождей Украины и стали свидетелями их деятельности, тысяч невинных людей, в том числе детей – заживо похороненных в копанках, чтобы хоть как-то выжить".

Кроме того, А.Тимошенко убежден, что власти "придется стать перед судом и за измену государственных интересов Украины в результате подписания Харьковских соглашений, которые сейчас стараются замалчивать, постепенной сдачи национальной газотранспортной системы, многократных изменений Конституции Украины с целью узурпации власти".