Члены ЦИК считают, что решение КС противоречит Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, первый заместитель председателя ЦИК Андрей Магера в комментарии журналистам указал, что сегодняшнее решение КС противоречит ст. 24 Конституции, которая определяет равенство граждан Украины, в том числе и относительно реализации ими избирательного права. Он отметил, что КС сегодня поставил в разные условия граждан Украины. Поскольку те, кто проживает на территории Украины, будут иметь два голоса – в многомандатном и одномандатном избирательном округе. А те, кто проживает за границей, только в многомандатном округе. «Так о каком равенстве избирателей можно говорить, когда КС своим решением устанавливает неравенство», - сказал А.Магера. Он назвал такое решение КС противоречивым и выразил надежду, что со временем КС пересмотрит свое, «мягко говоря, ошибочное решение». Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная также раскритиковала сегодняшнее решение КС, назвав его нелогичным, а также «миной замедленного действия». По словам Ж.Усенко-Черной, если следовать логике КС, то тогда нужно было бы лишить права голоса в мажоритарных округах людей, которые, например, отбывают наказание в том или ином регионе, или приехали в командировку в другой регион, о чем предварительно предупредили органы ведения реестра избирателей. Член ЦИК удивлена, почему для такой категории украинских граждан право голоса в мажоритарных округах сохранено, а для граждан Украины, проживающих за границей, – нет. По мнению Ж.Усенко-Черной, обнародованное сегодня решение КС имеет фрагментарный характер, является непоследовательным и выборочным. Она назвала это решение «интеллектуальным мошенничеством». Член ЦИК подозревает, что сегодняшнее решение КС могло быть вызвано тем, что у судей КС существует нехватка знаний по избирательным процессам.

И А.Магера, и Ж.Усенко-Черная обратили внимание на то, что после решения КС в избирательном процессе возник большой пробел, поскольку закон предусматривает создание участковых избирательных комиссий за границей, но не дает определения, что такое заграничный округ, а также не содержит механизма, куда участковые комиссии должны передавать протоколы с итогами голосования и кто их должен считать (отмененная Конституционным Судом норма закона о выборах народных депутатов предусматривала, что заграничные участковые избирательные комиссии передают протоколы в окружные избирательные комиссии города Киева).

В то же время член ЦИК Михаил Охендовский не согласился с позицией своих коллег, назвав решение КС правильным и понятным. Он отметил, что граждан Украины, которые будут находиться в день выборов за границей, никто не лишал права голоса, и они смогут проголосовать в многомандатном избирательном округе. Он также не согласился с тем, что сегодняшнее решение КС противоречит Конституции. Он напомнил, что Конституция Украины определяет, что права и свободы граждан не могут быть ограничены необоснованно. «В данном случае (решение КС – УНИАН) можно вести речь исключительно об обоснованном ограничении прав граждан», - сказал М.Охендовский.

Он также назвал манипулятивными заявления о том, что якобы сегодняшнее решение КС каким-то образом повлияет на количество округов, которые будут созданы в Киеве. Он подчеркнул, что округов будет 13, и эта цифра не зависела бы от сегодняшнего решения КС.

В то же время он согласился с тем, что сегодняшнее решение КС будет требовать внесения изменений в избирательный закон. М.Охендовский надеется, что народные депутаты внесут изменения в закон о выборах и вернут норму, которая существовала на выборах раньше, когда ЦИК осуществляла подсчет голосов по заграничному избирательному округу.

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Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму о закреплении заграничных избирательных участков за одномандатными округами в Киеве, предусмотренную ч. 2 ст. 22 Закона «О выборах народных депутатов».

Соответствующее решение сегодня, 5 апреля, объявил председатель КС Анатолий Головин по результатам рассмотрения соответствующего представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов.

Он подчеркнул, что со дня принятия этого решения Конституционным Судом ч. 2 ст. 22 избирательного закона утрачивает действие.

Мотивируя свое решение, председатель КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины, отображения их волеизъявления, а также предопределяет значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении вспомнил решение Европейского суда относительно применения аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, постоянно проживающих за пределами страны, не знакомых с особенностями внутренней ситуации и которые не могут определиться со своими кандидатами.

Таким образом, украинцы, проживающие за рубежом, будут избирать депутатов только по партийным спискам.