У Ющенко заявления ГПУ назвали игрой в «испорченный телефон»

«Утверждение генерального прокурора Виктора Пшонки о давлении, которое якобы оказывал свое время Виктор Ющенко на тогдашнего прокурора Святослава Пискуна для закрытия дела против Тимошенко, воспринимаются обществом как попытка возобновить ранее закрытые дела в отношении оппозиционеров под надуманными и неправовыми предлогами».

Об этом говорится в заявлении юридической службы партии «Наша Украина».

Такие заявления не соответствуют действительности и не выдерживают никакой критики.

Характерно, что оба прокурора - и бывший, и нынешний, - представляют Партию регионов, два года пребывания которого у власти ознаменовались давлением на оппозицию и СМИ, политически мотивированным уголовным преследованием и зависимостью судов разных уровней от исполнительной власти.

В заявлении юридической службы партии «Наша Украина» отмечается, что даже сам характер обнародования этой информации больше напоминает детскую игру в «испорченный телефон», где пересказывается пересказанное.