ГПУ: Пискун закрыл дела против Тимошенко из-за угроз Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пшонка сообщил журналистам на пресс-конференции.

Он напомнил, что были возбуждены уголовные дела, которые касались расследования деятельности компании ЕЭСУ, но 28 января 2005 года они были закрыты. В.Пшонка отметил, что за несколько дней до этого Ю.Тимошенко стала премьер-министром Украины.

Как заявил В.Пшонка, тогдашний генеральный прокурор С.Пискун закрыл эти дела незаконно, без завершения следствия.

«Я имел разговор с С.Пискуном, почему он лично своей подписью скрепил и засвидетельствовал незаконное постановление о закрытии уголовного дела. Он мне откровенно сказал, думаю, что говорил правду: мне позвонил по телефону Президент Украины Виктор Ющенко и сказал «закройте дела»», - сказал В.Пшонка.

Он добавил, что «понимая, что это незаконно, С.Пискун ответил президенту В.Ющенко, что это незаконно, на это не пойдут следователи, другие работники, потому что дело не завершено, оно должно расследоваться. На что В.Ющенко ответил: если вы сегодня не закроете, завтра вы не будете генеральным прокурором Украины. И С.Пискун закрыл эти уголовные дела».

При этом В.Пшонка добавил, что пусть С.Пискун «сам себе дает оценку в своей прокурорской судьбе».

Отвечая на вопрос журналистов, не является ли это основанием для возбуждения уголовных дел в отношении экс-генпрокурора и экс-Президента, В.Пшонка сказал: «В этой диспозиции виновности… больше нравственности».

Он добавил, что в части закрытия уголовного дела могут быть допрошены, и это должны решить следователи, и С.Пискун, и В.Ющенко, но «в части той откровенности, которую имел С.Пискун, он нам завтра скажет, что часть какой-то законности здесь была, это было мое мнение». «С практики диспозиции виновности С.Пискун не имеет того, чтобы мы сегодня возбудили уголовное дело в части С.Пискуна», - сказал В.Пшонка.