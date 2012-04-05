Экс-глава украинского Интерпола: Авакова Украине выдадут нескоро

Об этом он рассказал в интервью «Комментариям».

На вопрос, почему Италия арестовала Авакова, несмотря на то, что в деле усматривается политическая подоплека, депутат сказал:

«Италия выполняет международные обязательства: арестовывает человека после того, как Украина как член международной организации Интерпол выставила его в розыск. Снять с розыска Генеральный Секретариат Интерпол уже не может. Разве что предупредить, что у него есть сомнения по поводу Авакова, что дело имеет политическую подоплеку. Потому что в соответствии со статьей 3 Конституции Интерпола, он не разыскивает людей по расовым, политическим и религиозным причинам.»

Говоря о том, получит ли Арсен Аваков политическое убежище в Италии, Куликов отметил:

«Что касается Авакова, то о нем как о политическом беженце мы еще не говорим. Сам Аваков, насколько я знаю, об этом не заявлял. Потому что даже если бы он об этом хотя бы задумался, у меня такое впечатление, что в Украине уже нашлись бы пару товарищей, которые бы в мгновение ока растиражировали бы эту информацию. Пока что идет процедура экстрадиции.»

По словам депута процедура экстрадиции очень сложная и длительная: сначала в течение 40 дней Генеральная прокуратура Украины должна собрать все, связанные с делом Авакова, материалы, перевести их на итальянский язык, заверить нотариально, апостилировать и отправить в местный суд. И уже суд будет решать, есть ли правовые основания для экстрадиции Авакова. После чего слово передадут защите.

«Это очень долгий процесс. И только после этого может рассматриваться вопрос о предоставлении политического убежища и это будет только выбор Арсена Авакова. Причем любой ответ итальянских властей – как положительный, так и отрицательный, можно будет обжаловать» - сказал Куликов.

Бывший начальник украинской службы Интерпола считает, что действия соратников в Украине только навредили Авакову.

«Вообще, в этом вопросе Авакову сильно навредили его же соратники: «видные политические ньюсмейкеры» создавали слишком много шума, вместо того, чтобы заниматься делом. Сначала начали отрицать: мол, мы на сайте Интерпола смотрели, его нет в розыске. Но в открытом доступе такой информации и не найти. Зачем громкие заявления мол «мы обратимся к генеральному секретарю Интерпола». Почему бы не обратиться с Кофи Аннану? Тоже хороший человек.»

Депутат считает, что, поскольку процесс экстрадиции так долог, то Авакова Украине выдадут, если выдадут, нескоро.

«Эта тема успеет потерять свою остроту, уж поверьте мне» - сказал Куликов.