Немецкие врачи оценят VIP-палату Тимошенко на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Сегодня мы получили подтверждение от немецкой стороны о том, что немецкие врачи смогут подкорректировать свои внутренние графики и прибыть в Украину на будущей неделе», - сказал А.Дикусаров.

Он заверил, что МИД Украины и другие ведомства будут оказывать содействие немецким врачам.

А.Дикусаров напомнил, что по поручению МИД Украины Посольство Украины в Германии передало приглашение украинской стороны руководству и врачам немецкой клиники «Шарите» приехать в Украину.

По словам А.Дикусарова, приглашение было принято немецкими врачами.

«Мы надеемся, что немецкие врачи смогут безотлагательно прибыть в Украину. Оперативное решение этого вопроса позволит в максимально сжатые сроки начать рекомендованное врачами обследование и лечение Ю.Тимошенко в специализированном медицинском заведении за пределами Качановской колонии», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля первый заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сказала, что Ю.Тимошенко подтвердила желание лечиться в медицинском стационаре за пределами исправительного заведения, но еще не дала согласия на госпитализацию в центральную клиническую больницу «Укрзализницы» в Харькове.

Р.Моисеенко отметила, что экс-премьер-министр определится с возможностью госпитализации в больницу «Укрзализницы» после того, как это заведение оценят немецкие медики, которые проводили ее медицинский осмотр, и после консультаций с защитниками.

«Для того чтобы определиться, в какую именно больницу она будет госпитализирована, она ждет приезда немецких специалистов», - сказала Р.Моисеенко.

4 апреля МИД пригласило в Украину немецких врачей оценить медзаведение, куда планируется направить Ю.Тимошенко.