Завтра - съезд партии «Батьківщина»

Об этом УНИАН сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Шкиль.

Говоря о повестке дня съезда, депутат заметил, что речь будет идти о внесении изменений в устав партии в связи с новым законом о выборах.

«Эти изменения являются техническими, но необходимыми для того, чтобы не было никаких оснований в Министерства юстиции влиять на политическую силу. Мы должны все это делать быстро, поскольку знаем особое отношение к нам со стороны власти», - сказал А.Шкиль.

Также, по словам депутата, на съезде будет начата внутрипартийная дискуссия относительно предвыборной программы партии и ее участия в парламентских выборах.

Депутат заметил, что на съезд приглашены представители дружеских оппозиционных партий.

«Я уверен, что вскоре будет обнародовано заявление относительно совместных действий оппозиционных сил, остались технические вопросы», - сказал А.Шкиль.