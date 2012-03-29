Адвокат: Апеляцию Луценко рассмотрят 15 мая

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин, сославшись на информацию, полученную от жены экс-министра, которая накануне посетила своего мужа в СИЗО.

В то же время И.Фомин отметил, что время, когда суд начнет рассмотрение жалобы, ему пока неизвестно.

В свою очередь, в пресс-службе политической партии "Народная самооборона", лидером которой является Ю.Луценко, сообщили, что судебное заседание начнется в 10.00.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он в должности главы МВД, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.