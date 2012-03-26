Азаров: Украина очень хочет в зону свободной торговли

Украина приложит все усилия для скорейшей ратификации Соглашения о зоне свободной торговли в пределах Содружества независимых Государств.Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с руководителем Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мы приветствуем решение Государственной думы РФ от 20 марта о ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли в СНГ. Мы рассматриваем это как важное решение, которое будет содействовать развитию экономических отношений. Мы готовы приложить все усилия для завершения процедуры ратификации Украиной этого соглашения», - отметил Н.Азаров.

По его словам, для вступления в силу договора необходимо провести соответствующие внутригосударственные процедуры в странах, которые подписали это соглашение.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день у Украины есть замечания к Соглашению о зоне свободной торговли СНГ, которые заключаются в неравности условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Неравные условия определены приложением № 6 к документу.

19 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицировано в ближайшее время

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации Соглашения о ЗСТ СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Его подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.