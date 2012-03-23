Попов предлагает киевлянам проявить креатив ко Дню города

По инициативе председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА, киевляне могут вносить свои предложения в программу празднования Дня столицы и Дня Киева.

Как информирует пресс-служба КГГА, на официальном сайте столичной власти уже работает рубрика «Мои предложения ко Дню Киева», а также все желающие могут отправлять свои пожелания по электронному адресу: denkieva@ukr.net. Изучить мнение жителей города по этому вопросу поручено call-центру и коммунальным СМИ.

Председатель КГГА отметил, что взаимодействие граждан и городской власти уже доказало свою эффективность. Так, в процессе обсуждения проекта Стратегий развития Киева жители города внесли в проект около 7 тысяч предложений. В итоге более половины из них вошли в окончательную версию документа, утвержденную Киевсоветом.

«Киевляне очень творческие и талантливые. Я убежден, что их предложения относительно празднования Дня города значительно обогатят программу празднования», – отметил А.ПОПОВ.