Попов предлагает киевлянам проявить креатив ко Дню города
На официальном сайте столичной власти уже работает рубрика «Мои предложения ко дню Киева»
По инициативе председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА, киевляне могут вносить свои предложения в программу празднования Дня столицы и Дня Киева.
Как информирует пресс-служба КГГА, на официальном сайте столичной власти уже работает рубрика «Мои предложения ко Дню Киева», а также все желающие могут отправлять свои пожелания по электронному адресу: denkieva@ukr.net. Изучить мнение жителей города по этому вопросу поручено call-центру и коммунальным СМИ.
Председатель КГГА отметил, что взаимодействие граждан и городской власти уже доказало свою эффективность. Так, в процессе обсуждения проекта Стратегий развития Киева жители города внесли в проект около 7 тысяч предложений. В итоге более половины из них вошли в окончательную версию документа, утвержденную Киевсоветом.
«Киевляне очень творческие и талантливые. Я убежден, что их предложения относительно празднования Дня города значительно обогатят программу празднования», – отметил А.ПОПОВ.