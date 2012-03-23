Суд возвратил общине Киева земельный участок в центре города

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании противоправным и отмене решения Киевсовета, которым передан под строительство ООО «Торговый дом «Международный союз украинских предпринимателей» участок площадью 0,11 га на углу улицы Пирогова и улицы Богдана Хмельницкого, 2/37-Б в Шевченковском районе города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, решение было принято в суде 21 марта.

Как отмечается в сообщении, это решение Киевсовета получило широкий общественный резонанс, поскольку было принято в нарушение интересов жителей прилегающих домов, без учета общественного мнения и могло повлечь разрушение памятника архитектуры – Анатомического театра (1851 г.) и домов сотрудников Наркомхоза УССР.