Палаточный городок под Печерским судом не переживет Евро-2012?

Киевская городская организация «БЮТ-Батьківщини» не поддержала инициативу Киевской городской госадминистрации закрыть палаточный городок на Крещатике возле Печерского райсуда баннером на время проведения Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской партийной организации ВО «Батьківщина».

В парторганизации информируют, что состоялась встреча председателя столичной организации партии «Батьківщина» Юрия ОДАРЧЕНКО, председатели фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, А.ПОПОВ не предоставил никаких гарантий относительно расположения палаток, которые являются приемными депутатов, у зданий по ул. Крещатик, 40, 42, 44. Он рассказал, что власть рассматривает два варианта выхода из ситуации: демонтаж городка или установка стены (баннера), которая закрыла бы обзор части Крещатика с палатками.

«Проведение Евро-2012, Олимпийских игр или вручение «Оскара» могут стать поводом для сноса городка, но это будет нарушением закона. А попытка «замуровать» оппозицию на Крещатике вообще будет означать конец демократии» - заявил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 марта председатель КГГА Александр ПОПОВ сказал журналистам, что рассчитывает, что путем переговоров с организаторами палаточного городка на Крещатике ему удастся уговорить их убрать конструкции из центра города, где планируется организовать фан-зону для гостей Евро-2012.

«Я переговоры обязательно ближе к ЕВРО проведу, и буду инициатором этого (демонтажа палаток – УНИАН). Но я не думаю, что нужно применять силовые методы. Я думаю, что нам нужно найти компромисс. Этот городок можно поставить в другом месте, не в фан-зоне», - сказал А.ПОПОВ.