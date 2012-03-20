Верховная Рада «без шума и пыли» приняла свою смету расходов

Верховная Рада приняла постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 народный депутат из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Непосредственно на заседании парламента этот вопрос не обсуждался, никакие цифры не назывались. Постановление было проголосовано без каких-либо обсуждений.

Как сообщил в интервью журналистам председатель Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир МАКЕЕНКО, сметой предусмотрены расходы в сумме 869 млн. грн. По его словам, из них 785 млн. – это общий фонд, а около 85 млн. – это специальный фонд.

В.МАКЕЕНКО сообщил, что на осуществление законодательной деятельности ВР предусмотрено около 460 млн. грн., а расходы на оплату труда с начислением для народных депутатов, в том числе их помощникам и консультантам, составляют около 279 млн. грн.

Он отметил, что на проживание народных депутатов предусмотрено около 20 млн. грн., а на выступления в СМИ – 2,5 млн. грн.

Также председатель Регламентного комитета отметил, что в смете предусмотрено 5 млн. грн. для уплаты взносов в международных организациях, а для Управления делами предусмотрено 179 млн. грн.

Кроме того, по данным В.МАКЕЕНКО, 8 млн. 700 тыс. грн. предусмотрено для института законодательства, 1 млн. 600 тыс. грн. - на столовые. По его словам, для дирекции телепрограмм предусмотрено 12 млн. грн., для газеты «Голос України» - 14 млн. 700 тыс. грн., для журнала «Віче» - 3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году смета расходов ВР Украины составляла более 924 млн. грн.

В частности, в целом смета составляла 924 млн. 359 тыс. грн., из них 849 млн. 550 тыс. – это общий фонд, а специальный фонд – 74 млн. 809 тыс.

Сметой предусматривались на осуществление законотворческой деятельности 504 млн. 170,6 тыс. грн. На организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады - 180 млн. 957 тыс. грн. На организацию и осуществление официальных приемов ВР было запланировано 2 млн. 81,1 тыс. грн., на поездки народных депутатов за границу – 9 млн. 524,6 тыс. грн., на обслуживание деятельности парламента – 125 млн. 973,8 тыс. грн. Финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами обошлась в прошлом году в 76 млн. 259,2 тыс. грн. При этом в документе указано, что бесплатный проезд одного народного депутата в год составляет 26 тыс. 800 грн.; 708 грн. выделяется на канцелярские принадлежности, на городские и междугородные телефонные разговоры – 4890 грн., возмещение выплат на оплату содержания помещений в избирательных округах для приема народными депутатами – 2 тыс. грн. При этом должностной оклад народного депутата составляет 6 тыс. 109 грн. в месяц, а возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за год - 209 тыс. 100 грн.