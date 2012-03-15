Верховная Рада осуществила три грандиозных переименования
17:27, 15 марта 2012Политика
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За данное решение проголосовал 231 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале
Верховная Рада приняла постановление «О переименовании села Украинское Белогорского района Автономной Республики Крым».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с постановлением, данное село переименовано в село Украинка.
Другим постановлением село Кизиловка Симферопольского района АРК переименовано на село Кизиловое.
Еще одним постановлением село Лидава Здолбуновского района Ривненской области переименовано в село Лидаво.
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