Верховная Рада осуществила три грандиозных переименования

За данное решение проголосовал 231 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале

Верховная Рада приняла постановление «О переименовании села Украинское Белогорского района Автономной Республики Крым». Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 народный депутат из 418, зарегистрированных в сессионном зале. В соответствии с постановлением, данное село переименовано в село Украинка. Другим постановлением село Кизиловка Симферопольского района АРК переименовано на село Кизиловое. Еще одним постановлением село Лидава Здолбуновского района Ривненской области переименовано в село Лидаво.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter