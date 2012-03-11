Грищенко: Европа не хочет видеть Украину кандидатом в члены ЕС

Европейский союз не желает видеть Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко пишет в своей статье для издания ZN.UA.

«ЕС был ответом на все вопросы, пока финансировал, опекал и направлял трансформацию в странах-кандидатах. Сегодня у него субъективно нет желания (а также объективно нет ресурсов) видеть Украину в качестве страны-кандидата», — отметил Грищенко.

«Это может измениться в перспективе, но сейчас нам нужно принять это как данность, которая будет непосредственно влиять на европейскую политику Украины в ближайшее десятилетие. И соответствующим образом формировать свою политику», — добавил он.

Впрочем, по мнению главы МИД, такая позиция Евросоюза не будет означать отказ Украины от евроинтеграции. «ЕС для нас важен не столько как комфортабельный дом, куда мы хотим въехать, сколько как инструкция по строительству собственного комфортабельного дома. Европейская интеграция в нашем случае — это схема имплементации европейских рецептов успеха на украинской почве», — подчеркнул Грищенко.