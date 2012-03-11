Карпачева поговорила c Тимошенко тет-а-тет

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА посетила в воскресенье Качановскую исправительную колонию (№54) и пообщалась наедине с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины на своем сайте.

В ходе своего визита омбудсмен ознакомилась с работой основных объектов учреждения, коммунально-бытовыми условиями содержания заключенных, организацией питания, медико-санитарного сопровождения женщин, а также организацией полезной занятости и досуга осужденных.

«По результатам посещения учреждения Н.КАРПАЧЕВА признала работу учреждения и его персонала, а также условия держания осужденных надлежащими и отвечающими современному европейскому уровню», - подчеркивается в сообщении Государственной пенитенциарной службы.