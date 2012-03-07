«Батькивщина»: Власть перед выборами раздаст 7 млрд, а потом заберет назад

В партии «Батьківщина» считают новые социальные инициативы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «показательной предвыборной акцией».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Правительство ЯНУКОВИЧА вместо повседневной кропотливой работы по повышению социальных стандартов, устраивает показательную предвыборную акцию. В преддверие парламентских выборов они раздадут 7 миллиардов, но после выборов заберут у людей с лихвой, в несколько раз больше, так же, как это они сделали после президентских выборов», - подчеркнули в «Батьківщині».

«Сначала они недоплачивают пенсионерам, врачам и учителям, чернобыльцам, афганцам, детям войны. Забирают у них решениями Конституционного суда и Кабмина законные льготы, чтобы накопить бюджетные средства перед выборами, чтобы потом вбросить их гражданам как подачку перед голосованием и выдать этот аврал за свою большую заботу о людях», - отмечается в сообщении.

Как отметили в «Батьківщині», на протяжении двух лет пропрезидентское большинство целенаправленно отказывалось повышать соцстандарты, и только за полгода до очередных выборов начало делать вид, будто заботится о простых людях.

В то же время в «Батьківщині» убеждены, что «люди в этот раз уже не поверят очередным побасенкам о «улучшении жизни уже сегодня», и адекватно оценят, что инициативы ЯНУКОВИЧА – от лукавого».

При этом в партии подчеркнули, что анонсированные главой государства выплаты недостаточны, поскольку они даже не перекрывают убытков людей от повышения цен, которое состоялось за два года президентства В.ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, на расширенном заседании Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озвучил ряд социальных инициатив, среди которых: компенсация до конца года вкладов в Сбербанке в размере 1 тыс. грн.; повышение с 1 мая в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года; начало работы с 1 мая программы ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых сроком на 10-15 лет и тому подобное.