Адвокат Тимошенко: 23 марта закончится коммуникация с властью Украины

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО не исключил, что Европейский суд по правам человека будет рассматривать жалобу экс-премьера в открытом режиме.

Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

«У нас есть определенная вероятность, - по моему мнению, высокая, - рассмотрения этого вопроса в открытом режиме. Это не означает, что это будет так, но мне кажется, может быть так», - сказал адвокат.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что Европейский суд придал жалобе Ю.ТИМОШЕНКО статус приоритетной. По словам адвоката, суд установил 23 марта конечной датой коммуникации с властью Украины.

«Мы ожидаем 23 марта, момента, когда закончится коммуникация. У нас установлена конечная дата, до этого момента у нас ничего не может происходить. Они получат ответы правительства на те вопросы, которые Европейский суд поставил, после этого мы будем иметь право дополнить нашу жалобу, после этого правительство будет иметь возможность повторного реагирования, после этого дело будет назначено к рассмотрению. 23 марта – это окончание коммуникации с правительством, а после этого все будет зависеть от многих факторов», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что Европейский суд по правам человека быстро рассмотрит жалобу Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, интересы Ю.ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека будут представлять адвокаты Валентина ТЕЛИЧЕНКО и С.ВЛАСЕНКО. В жалобе, поданной адвокатами 10 августа, указывается о политически мотивированном преследовании экс-премьера.

Адвокаты отмечают, что решение о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу было незаконным, а досудебное и судебное следствие проходили с нарушением норм Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 3 (запрещение на унизительное обращение или наказание), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 18 (ограничение в применении ограничений относительно прав).