Нашеукраинец призывает власть не лоббировать интересы олигархов

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК призывает власть при приватизации энергетических объектов ставить на первое место интересы страны и граждан, а не лоббировать интересы олигархов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по его словам, объявленная властью масштабная распродажа государственных пакетов акций энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний не имеет ничего общего с поиском эффективных владельцев для этих объектов.

«Власть даже не пыталась провести честные конкурсы и допустить на рынок новых игроков, а в очередной раз применила стандартную схему отсечения лишних претендентов еще на этапе объявления о продаже государственных активов, когда конкурсные требования прописаны уже под конкретного потенциального владельца», - отметил народный депутат.

В.МАТЧУК утверждает, что непрозрачные конкурсные условия во время продажи компаний привели к тому, что компания ДТЭК Рината АХМЕТОВА, а также структуры российских бизнесменов Константина ГРИГОРИШИНА и Александра БАБАКОВА фактически получили монопольное положение на рынке производства и поставки энергии, а потребители и вся экономика оказались в зависимости от «коммерческих аппетитов местных и российских олигархов».

При этом в связи с непрозрачной деятельностью энергокомпаний, направленной на сокрытие прибылей, и неразвитым украинским фондовым рынком, определить их настоящую стоимость невозможно было даже экспертам, отмечает В.МАТЧУК.

По его словам, реальную цену можно было узнать только за счет проведения открытых прозрачных конкурсов с привлечением большого количества участников, но искусственное отстранение всех лишних участников от конкурса говорит о том, что никто из новых владельцев не собирается платить справедливую цену за активы.

По мнению депутата, «условия, на которых осуществляется продажа, свидетельствуют лишь о том, что власть просто спешит распределить между собой все привлекательные объекты до того, как будет отстранена от «корыта».

В результате такой распродажи государство теряет немалые бюджетные поступления, ведь из-за отсутствия конкуренции компании продают практически по стартовой цене, которая, по оценкам экспертов, может быть на 40-50% ниже реальной, что свидетельствует о неспособности власти действовать в интересах государства и граждан», - отмечает В.МАТЧУК.

«Кроме того, в условиях тотальной коррупции в нынешней властной системе нет никаких оснований ожидать, что после того как государственная монополия в энергетике будет заменена частной, тарифы будут справедливыми и прозрачными. В частности НКРЭ уже объявила об увеличении с марта этого года тарифов на 4%, но новые владельцы заявляют о том, что граждане платят недостаточно - лишь 30% той цены, которую желают получить производители энергии. Таким образом, после выборов можно ожидать более существенного увеличения тарифов. За кулуарную приватизацию энергетических компаний придется расплачиваться прежде всего потребителям, то есть миллионам граждан Украины», - заявляет В.МАТЧУК.

«Эксперты уже подтвердили, что после завершения приватизации энергокомпаний тарифы для населения вырастут в 3-4 раза, поскольку сдерживать цены в условиях давления частных владельцев, которые будут пытаться как можно быстрее “отбить” вложенные средства, регулятор не сможет», - отмечает он.

В.МАТЧУК также обратил внимание на увеличение доли российского капитала в украинских энергетических компаниях. Он напомнил, что российские инвесторы могут преследовать в данном случае политические цели, а не финансовые, а власть должна учитывать возможность энергетической экспансии для политического и экономического контроля.

«Через невыгодные соглашения с РФ Украина уже очутилась в газовой ловушке, а теперь нынешняя власть может полностью затянуть петлю на шее энергетической безопасности страны, передавая контроль над энергетическими компаниями российскому капиталу», - сказал депутат.

«Во время приватизации энергетических объектов власть должна ставить на первое место интересы страны и граждан, а не лоббировать интересы отдельно взятых олигархов, прикрываясь красивыми лозунгами. Лишь открытая и социально ответственная политика развития энергетической отрасли может гарантировать для граждан защиту от непрозрачных и непомерно высоких тарифов на электроэнергию и тепло», - считает В.МАТЧУК.