Результаты дообследования Тимошенко передали в посольства ФРГ и Канады

Сегодня, 27 февраля, руководству дипломатических представительств ФРГ и Канады в Украине переданы результаты дополнительного обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Руководству дипломатических представительств ФРГ и Канады в Украине, в соответствии с предварительными договоренностями, были переданы результаты дополнительного обследования Ю.ТИМОШЕНКО с использованием методов рентгенографии, компьютерной томографии, а также МРТ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

23 февраля Ю.ТИМОШЕНКО провели дополнительное обследование в одном из медицинских заведений Харькова. В рамках дополнительного обследования Ю.ТИМОШЕНКО провели рентгенографию, комплексную томографию, а также магнитно-резонансную томографию.

Еще одно дополнительное обследование, рекомендованное иностранными врачами, было проведено при согласии Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, 27 февраля. Его результаты направлены в немецкую клинику "Шарите" и канадским медикам, проинформировали в Государственной пенитенциарной службе Украины.

По данным ГПтСУ, Ю.ТИМОШЕНКО вновь были проведены рентгенография, компьютерная томография, а также МРТ.